خبير: منح الجمارك صفة المشغل الاقتصادي للمشروعات الصغيرة يقلل التكلفة

أشاد محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بقرارات وزارة المالية بإجراء تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، وذلك بمنح مصلحة الجمارك صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمتعاملين معها من شركات وأشخاص في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالهم بشرط توافر الملاءة المالية بما يضمن الوفاء بالالتزامات وتنفيذ القوانين والقرارات الجمركية والضريبية.

أضاف عبدالعاطي في بيان أن هذا القرار سيقلل زمن الإفراج الجمركي ويقلل تكاليف التخليص الجمركي ويوفر المال ويبسط الإجراءات ما يساعد على تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع الصناعة والاستثمار، وهذا يساهم بدوره في خفض أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق المحلية.

وتابع أن تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المسمى بالقائمة البيضاء والتي تتمتع بأولوية الدور في البيان الجمركي والفحص الفعلي، يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحفز الإنتاج والاستثمار ويوسع القاعدة التصديرية ما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة المواطن.

وأشاد عبدالعاطي باستمرار مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي الذي يخدم الصناعة والتصدير، أهم هذه الإصلاحات مشروع النافذة الواحدة بهدف استلام نتائج الفحص الكترونيا عبر النافذة الواحدة للإفراج عن الشحنات، وقد تم تشغيل المركز اللوجستي بنظام النافذة الواحدة في مطار القاهرة عام 2019 وفي انتظار تشغيل باقي المراكز.