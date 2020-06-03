بـ 50 مليون جنيه.. "الأورمان" و"الأهلي" يعيدان إعمار 20 قرية 

بدأت جمعية الأورمان والبنك الأهلي المصري، إعادة إعمار المنازل المتهالكة وفرشها بأثاث كامل في 20 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في ثلاث محافظات هي الفيوم، بني سويف، والمنيا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون مع الأهلي المصري في إعمار القرى الأشد احتياجا يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها إعادة إعمار 10 قرى وتم بالفعل البدء في إعمارهم، والمرحلة الثانية سيتم فيها إعادة إعمار 10 قرى بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

وأشار شعبان، في بيان اليوم، إلى أن التعاون مع البنك الأهلي المصري في إعادة إعمار القرى الأشد احتياج يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف إلى دعم تطوير العمل الأهلي، والانتقال به من تقديم المساعدات الأنية إلى العمل وفق استراتيجة تنمية مستدامة تسعى من خلال حسن استثمار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى، لصالح الأسر الفقيرة في القرى الأشد احتياجا، من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة، والانتقال بها درجات متتابعة على السلم الاجتماعي لتمكينها من الحياة بشكل أفضل وليس مجرد تقديم مساعدة آنية وفقط.

وأكد شعبان، أن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجا يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء، ومياه الشرب النقية وفرش المنزل بالأساس اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.

وأوضح شعبان، أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 500 قرية موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.