471 إجمالي إصابات كورونا بدمياط.. و18 حالة توفيت قبل دخول العزل

قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، إنه جرى سحب 2064 عينة من أبناء المحافظة من بينهم 1510 حالة مخالطة ومشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تبين إيجابية 455 منها تشمل 16 حالة للأطقم الطبية حتى 1 يونيو الجاري.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "بلغت مجمل حالات الإصابات حتى أول أمس 471 حالة إيجابية منهم 40 حالة توفي منهم 24 حالة فوق الـ 60 عاما، و11 حالة فوق الـ 50 عاما و5 حالات أقل من 50 عاما، حيث سجلت آخر وفاة بتاريخ 14 مايو الماضي، وبلغت حالات الوفاة قبل دخول العزل 18 حالة، و22 بعد العزل فيما تعافى 280 شخصا، ولا زال 151 حالة تخضع للعلاج".

وسجل مركز التدريب المدني في دمياط الجديدة، والمخصص لعزل حالات الإصابة بكورونا 11 حالة وبلغ مجمل الوافدين عليه 316، تعافى وخرج منهم 189، فيما دخلت 45 حالة العزل المنزلي، وجرى تحويل 5 حالات ليتبقى 77 حالة دون تسجيل حالات وفاة منذ افتتاحه في أبريل الماضي.

بينما بلغ مجمل الوافدين على المدينة الشبابية المخصصة للعزل 163 حالة، خرج منهم 101 فيما دخل 23 العزل المنزلي، وجرى تحويل 4 حالات، ولا زال 35 حالة يتلقون العلاج هناك.

وكان الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في دمياط، أعلن، أمس، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.