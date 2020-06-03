 تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع خطط عودة الحياة تدريجيا حول العالم

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تداولات اليوم، مع دعم خطط فتح الاقتصادات وتخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار وباء (كورونا) المستجد.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.58% ليصل إلى 1724.00 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.3% إلى 1721.86 دولار للأوقية.

وبدأت العديد من دول العالم منذ مايو الماضي، تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وحركة النقل والسفر، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها، ما ساعد في دعم مسار تعافي أسواق الأسهم على مدار الأسابيع الماضي مسجلة أعلى مستوى لها في نحو 3 أشهر.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل حيال البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا، والتي أظهرت بدء تعافي الأنشطة الصناعية والخدمية ببعض الاقتصادات الرئيسية بالتزامن مع تخفيفها قيود كورونا والسماح لعودة الحياة الاقتصادية .

وأظهرت بيانات صادرة اليوم نمو قطاع الخدمات في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي خلال شهر مايو، الى جانب تعافي النشاط الخدمي والصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).