صلاح عبدالله ناعيا علي عبدالرحيم: يجعل طول معاناتك في ميزان حسناتك

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل علي عبدالرحيم، عبر تغريدة على حسابه بتويتر، طالب فيها متابعيه بالدعاء للراحل وقراءة الفاتحة له.

وقال عبدالله في تغريدته: "تصبح في جنة الرحمن يا علي، قادر كريم يجعل طول معاناتك في ميزان حسناتك، أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء".

وكان توفى بالأمس الفنان على عبد الرحيم ونعاه الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" قائلًا: "البقاء والدوام لله رحل عنا الفنان علي عبدالرحيم.. الله يرحمك يا طيب".

يذكر أنَّ الفنان علي عبدالرحيم قدم العديد من الأدوار طوال مشواره الفني كان من أبرزها تجسّيده لشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي" أمام الزعيم عادل إمام ومن اخراج سمير سيف.