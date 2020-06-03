تعيين 5 مستشارات بالنيابة الإدارية في مناصب قيادية

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا، صباح اليوم، بتعيين 5 مستشارات بالنيابة الإدارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط وهن المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

من جانبه أشاد المستشار عصام المنشاوي بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالا، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

وأكد المنشاوي أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبية العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز، لا للنيابة الإدارية فحسب، بل للمرأة المصرية عامة والتي اثبتت جدارتها وكفاءتها في كل المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

رئيس الهيئة يوجه بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين

كما وجه رئيس النيابة الإدارية نحو مراعاة سرعة إنجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية.