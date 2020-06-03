مع 105.. أرقام شكاوى كورونا في 13 محافظة
كتب:
سلوى الزغبي
02:18 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
13 محافظة مصرية أعلنت عن خطوط ساخنة وأرقام تليفونات أرضي ومحمول من أجل تلقي شكاوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بناء على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة يتمّ تفعيله على مدار الـ24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا المستجد، باعتبار أنّ خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، غير مساهمته في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، الذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
محافظة الشرقية
- واتس آب: 01550010070
محافظة سوهاج
- واتس آب: 01126615766
- أرضي: 4594270/093/ 4608073/093/ 4608589/093
محافظة السويس
- أرضي: 0623444727
محافظة الأقصر
- خط ساخن: 01020377777
محافظة مرسى مطروح
- خط ساخن: 114
- أرضي: 0464935266 - 0464933158 - 4943692 046
محافظة بورسعيد
- خط ساخن: 114/ 01201461916
- أرضي: 0663222945
محافظة الإسماعيلية
- خط ساخن: 114/ 16528
- أرضي: 3227423
محافظة القاهرة
- خط ساخن: 15469
محافظة الجيزة
- خط ساخن: 114
- أرضي: 35714170
محافظة القليوبية
- محمول: 01555573040
محافظة البحيرة
- خط ساخن: 114
- أرضي: 0453349447 -0453356397
محافظة الغربية
- خط ساخن: 15573
محافظة الدقهلية
- أرضي: 0502264314 - 0502264315