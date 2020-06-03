مع 105.. أرقام شكاوى كورونا في 13 محافظة

13 محافظة مصرية أعلنت عن خطوط ساخنة وأرقام تليفونات أرضي ومحمول من أجل تلقي شكاوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بناء على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة يتمّ تفعيله على مدار الـ24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا المستجد، باعتبار أنّ خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، غير مساهمته في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، الذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

محافظة الشرقية

- واتس آب: 01550010070

محافظة سوهاج

- واتس آب: 01126615766

- أرضي: 4594270/093/ 4608073/093/ 4608589/093

محافظة السويس

- أرضي: 0623444727

محافظة الأقصر

- خط ساخن: 01020377777

محافظة مرسى مطروح

- خط ساخن: 114

- أرضي: 0464935266 - 0464933158 - 4943692 046

محافظة بورسعيد

- خط ساخن: 114/ 01201461916

- أرضي: 0663222945

محافظة الإسماعيلية

- خط ساخن: 114/ 16528

- أرضي: 3227423

محافظة القاهرة

- خط ساخن: 15469

محافظة الجيزة

- خط ساخن: 114

- أرضي: 35714170

محافظة القليوبية

- محمول: 01555573040

محافظة البحيرة

- خط ساخن: 114

- أرضي: 0453349447 -0453356397

محافظة الغربية

- خط ساخن: 15573

محافظة الدقهلية

- أرضي: 0502264314 - 0502264315