الحكومة توافق على طباعة وتغليف وتوزيع "كتب تعليم مطورة"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة لسنوات "KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الابتدائي"، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.

ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2020، لـ 30 موضوعا.