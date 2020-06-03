يبدأ من 4 آلاف.. أسعار التكييفات في مواقع التسوق الإلكتروني

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثيرين إلى استخدام التكييفات لتلطيف درجة حرارة الغرفة أو المكان المتواجدين به، وترتفع نسبة الإقبال على شراء التكييفات في تلك الفترة، ونظرا لما نمر به من ظروف استثنائية بتفشي فيروس كورونا المستجد، وما يفرضه علينا من التزام المنازل، اضطر الكثيرين إلى تلبية احتياجاتهم من خلال مواقع التسوق الإلكتروني.

وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار التكييفات في بعض مواقع التسوق الإلكتروني، باختلاف قدراته وإمكانياته، كالتالي:

تكييف 1.5 حصان: تتراوح أسعار التكييفات 1.5 حصان بين 4200 جنيه وحتى 7 آلاف باختلاف الجودة والشكل والإمكانيات.

تكييف 2.5 حصان: تتراوح أسعار التكييفات 2.5 حصان بين 8 آلاف جنيها و14 ألف جنيها حسب اختلاف الجودة والماركة.

تكييف 3 حصان: تتراوح أسعار التكييفات 3 حصان بين 10 آلاف جنيها وحتى 18 ألف جنيها.

التكييف الصحراوي: تتراوح أسعار التكييفات الصحراوية بين 1500 جنيه، وحتى 6 آلاف جنيها.

تكييف شباك مبرد فقط: تتراواح أسعار التكييف الشباك بين 4 آلاف وحتى 9 آلاف جنيها.