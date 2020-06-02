الأرصاد تحذر المواطنين من التكييفات بسبب كورونا: المراوح بديل جيد

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لم تشهد موجات شديد الحرارة سوى موجة في نهاية شهر رمضان، ومع بداية فصل الصيف الذي سيبدأ في شهر يونيو الجاري سترتفع درجات الحرارة قليلا، ونسبة الرطوبة سترتفع بشكل ملحوظ.

وأضافت "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن كافة التوصيات أشارت إلى أن تشغيل التكييفات هذه الفترة قد يؤدي للإصابة بفيروس كورونا، ويمكن الاستغناء هذا العام عن التكييفات واستبداله بالمراوح وارتداء الملابس القطنية لامتصاص العرق وتناول المرطبات والابتعاد عن السكريات.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرطوبة هي التي تزيد من الإحساس بسخونة الطقس وليس ارتفاع درجات الحرارة فقط "يمكن يكون وارد يكون فيه تغيير هذا العام، ممكن منشعرش بالحرارة نظرا لانخفاض نسبة الملوثات في العالم".