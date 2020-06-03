"المؤتمر": العالم يحتفي بدور جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا

اعتبر النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الاحتفاء والإشادات المتعددة من مختلف السفارات بالقاهرة لعلاج رعاياهم داخل المنشآت والمستشفيات وتقديم أفضل الرعاية الصحية لهم من فيروس كورونا دليل قاطع على نجاح جيش مصر الأبيض، وأنه يعمل بمهنية واحترافية عالمية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الشريف في بيان إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن جميع أبطال وبواسل جيش مصر الأبيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية هم من خيرة وأفضل المنظومات الصحية على مستوى العالم، خاصة أنهم لم يترددوا لحظة في تقديم أرواحهم فداء مصر وشعبها والعالم كله من فيروس كورونا.

وأكد على أن أعضاء المنظومة الصحية المصرية المتواجدين داخل مختلف دول العالم حظوا باحترام وتقدير كبيرين على أعلى المستويات بمختلف دول العالم.

وتابع أن جيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وكل من ينتمون للمنظومة الصحية المصرية هم الأبطال الحقيقين الذين يتقدمون الصفوف في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وطالب الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخليد ذكرى شهداء الجيش الأبيض باطلاق أسمائهم على الميادين والشوارع والمؤسسات تكريما لهم ولأسرهم ومعاملتهم أيضا كشهداء قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.