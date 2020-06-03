طلب إحاطة لتوعية المواطنين ببروتوكول العلاج بالمنزل

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن ضرورة قيام وزارة الصحة بتوعية المواطنين ببروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن بروتوكول العلاج يتضمن أربعة مراحل تبدأ بالعزل المنزلي وتناول الأدوية في حالة وجود بعض أعراض الفيروس، وآخرها دخول المستشفى وذلك عند الحالات المتقدمة والتي تتمثل في الارتفاع المستمر في درجة الحرارة وضيق التنفس.

وأوضحت "البطران" في بيان صادر عنها، اليوم، أنه في ظل ارتفاع أرقام الإصابة بفيروس كورونا، وتوقعات بزيادة هذه الأعداد في المرحلة الحالية، أصبح من الضروري تقديم شرح كافي للمواطنين عن طريق استخدام وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، بكيفية استخدام العلاج والمراحل التي يمر بها المريض مع بداية الشعور بالاعراض، مؤكدة على أن الدولة أدارت الأزمة بشكل جيد ومناسبة بسبب وجود خطة استباقية فضلا عن اتخاذها القرارات الصحيحة وحزمة إجراءات قوية لتقليل عدد الإصابات، ومنع المخالطة، حتى يمكن حصار المرض، ووقف انتشاره.

وتابعت: "مع تزايد الأعداد قد لا تكفي الأسرة بالمستشفيات لاستقبال حالات كورونا المستجدة، وهم في حاجة ماسة للرعاية الطبية فلذلك لابد من وجود شرح كافي بالتفاصيل عن كيفية استخدام البروتوكول في جميع مراحله".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المشكلة الأكبر والتي قد تواجهها الطواقم الطبية تكون في حالة وصول المصابين لأعداد كبيرة، وبأكثر من طاقة المستشفيات خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب توعية المواطنين، وتقديم كل المعلومات التي ينتهجها المُصاب خلال فترة علاجه في المنزل، مطالبة بضرورة إحالة الطلب للجلسة العامة، لسرعة مناقشته والعمل علي تطبيقه في اسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة المواطن المصري.