طلب إحاطة عاجل لتعقيم وتطهير 140 ألف مسجد وكنيسة قبل افتتاحها للصلاة

قدم عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، صباح اليوم، طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أهمية تعقيم دور العبادة المصرية "الإسلامية – المسيحية" قبل افتتاحها للصلاة والعبادة، ويبلغ عددها 140 ألف مسجد وكنيسة.

وأضاف النائب أنّه استنادا لحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الداخلية والوزراء المعنيين، بشأن أهمية تعقيم وتطهير دور العبادة المصرية.

وتابع النائب، أنّه في ظل ما يتعرض له العالم ومصر من جائحة فيروس كرونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية في جميع مرافق الحياة في مصر، وعلى رأسها تطهير وتعقيم المرافق العامة، وتعد دور العبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين من الأماكن العامة المهم تعقيمها وتطهيرها، والمنتشرة في ربوع مصر، وبلغ عددها الإجمالي 134 ألف مسجد وزاوية، فضلا عن الكنائس المصرية التي بلغ عددها في آخر إحصاء رسمي للدولة ما يقارب 2869 كنيسة مرخصة و5570 كنيسة جار ترخيصها.