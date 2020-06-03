بعد شكر السفارة الأمريكية.. مدير "عزل إسنا": لدينا أكفأ الأطباء

أعربت الدكتورة إلهام محمود مدير مستشفى العزل الصحي بإسنا جنوب الأقصر، اعتزازها بخطاب الشكر الصادر من السفارة الأمريكية بشأن مواطنيها الذين جرى علاجهم من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الأطقم الطبية بالمستشفى بذلت قصارى جهدهم حتى يعود هؤلاء السياح لوطنهم سالمين.

الدكتورة إلهام محمود

وأشارت "محمود" إلى أن وجود أعلى كفاءات من الأطقم الطبية بالمستشفى أسهم في تعافي تلك الحالات، بالإضافة إلى تجاوزعدد المتعافين بالمستشفى حاجز 500 حالة، لافتة إلى أن المستشفى صاحب أعلى نسب شفاء في الجمهورية.

وكانت السفارة الأمريكية قد بعثت بخطاب شكر وجهته للدكتورة إلهام محمود، مدير عام مستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب الأقصر، وجميع العاملين بالمستشفى وذلك على حسن رعايتهم الطبية للسائحين الأمريكان خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشار إلى أن القنصلية الإيطالية وجهت الشكر أيضا لمستشفى إسنا، تقديرا للأطقم الطبية لنجاحهم في إنقاذ حياة 10 سائحين إيطاليين تجاوزا السبعين من عمرهم.