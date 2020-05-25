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صور.. تعافي 20 حالة من كورونا.. وخروجهم من مستشفى عزل إسنا

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
05:52 م | الإثنين 25 مايو 2020
جانب من خروج المتعافين اليوم

جانب من خروج المتعافين اليوم

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، منذ قليل، مغادرة 20 متعافيا من الفيروس، مبنى المستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وشهد مستشفى العزل الصحي بإسنا، على مدار اليومين الماضيين، خروج 142 من المصابين بالفيروس، عقب تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.