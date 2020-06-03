عاجل.. وزيرة الصحة: وصول عدد حالات العزل المنزلي لـ5 آلاف و383 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد الذين تمّ عزلهم بالمنزل إلى 5 آلاف و383 حالة، فيما تمّ تحويل 5 آلاف و894 حالة لـ"نُزل الشباب".

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقدمت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الاصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا إجمالي الحالات التي تمّ شفاؤها وخرجت من المستشفيات، إلى جانب موقف الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من ايجابية إلى سلبية.

ونوهت إلى توزيع الحالات الايجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون للعلاج داخل مستشفيات العزل، أو نُزل الشباب، أوعن طريق العزل المنزلي لتلك الحالات.