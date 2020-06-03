وزيرة الصحة باجتماع الحكومة: المحافظات السياحية الأقل في إصابات كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الاصابة والوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وكذا إجمالي الحالات التي تمّ شفاؤها وخرجت من المستشفيات، إلى جانب موقف الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من ايجابية إلى سلبية.

تحويل 5 آلاف و894 حالة كورونا لـ نُزل الشباب.. وعزل 5 آلاف و484 إصابة بالمنزل

ونوهت وزيرة الصحة إلى توزيع الحالات الايجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون للعلاج داخل مستشفيات العزل، أو نُزل الشباب، أو عن طريق العزل المنزلي لتلك الحالات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5 آلاف و894 حالة، فيما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5 آلاف و484 حالة.

وأكّدت وزيرة الصحة أنّه بتتبع معدلات الاصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات: "مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد"، سجلت أقل عدد حالات إصابات، فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم في تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.

كما أشارت وزيرة الصحة، إلى الجهود التي تم بذلها في إطار مواكبة زيادة اعداد الاصابات بفيروس "كورونا" التى تمت مؤخراً، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعى، وذلك سعياً لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية.

340 مستشفى على مستوى الجمهورية تتعامل مع أزمة كورونا.. وتجهيز 36 أخرى

وأوضحت أنَّ إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3 آلاف و539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابي فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتطرق العرض إلى أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات الحميات والصدر، وخاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.

استمارة متابعة مصاب الفيروس المعزول منزليا تتضمن جدول بجرعات علاجه

واستعرضت زايد، عمليات إصدار التحديث الدوري لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد، موضحة عناصر استمارة متابعة مصاب الفيروس، والذي يتلقى العلاج بالمنزل، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن المريض، وتاريخ بداية الأعراض، وتاريخ الانتهاء منها، ووجود مرض مزمن من عدمه، وعدد المخالطين للمريض بالمنزل، فضلا عن جدول يتضمن جرعات العلاج التي تسلمها وزارة الصحة للمصابين موزعة على الأيام المحددة للعلاج، موضحة أن بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة، طبقا لمستوى خطورة الإصابة، تم تقسيمها إلى 4 مستويات، تتضمن الحالات البسيطة والمتوسطة والمتقدمة والشديدة.

4 مستويات لبروتوكول علاج مصابي كورونا.. حالات بسيطة ومتوسطة ومتقدمة وشديدة

وأشارت زايد إلى أن الوزارة توفر الأدوية وفقاً لبروتوكولات العلاج المعتمدة، حيث تم توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات، إلى جانب 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذا 2 مليون جرعة للحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي.

500 ألف جرعة للحالات الحرجة بالمستشفيات.. و8 ملايين جرعة للمخالطين و2 مليون جرعة للمعزولين بالمنزل

وتطرقت وزيرة الصحة، إلى عملية تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات الصحية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى الجمهورية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي تبلغ 5013 وحدة.

5013 وحدة صحية على مستوى الجمهورية لتوفير علاج المخالطين وحالات العزل المنزلي

كما تناولت وزيرة الصحة، خلال العرض بياناً حول أعداد المعامل التابعة للوزارة التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المعامل وصل إلى 32 معملاً موزعة على المحافظات.

57 معملاً تابعة لوزارة الصحة خاصة بإجراء تحليل كورونا على مستوى الجمهورية

وأوضحت أنه جار العمل على إضافة 8 معامل للتحليل أخرى قريبا بما يسهم في زيادة القوى الاستيعابية للمعامل، منوهة إلى عدد المعامل التابعة للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 17 معملا، ليصبح إجمالي المعامل التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" 57 معملاً على مستوى الجمهورية.

وصول مستخدمي تطبيق "صحة مصر" لـ مليون شخص منذ تدشينه أبريل الماضي

كما أشارت وزيرة الصحة إلى التحديثات الجديدة التي تم إصدارها على تطبيق "صحة مصر"، الذي تجاوز مستخدموه مليون شخص منذ انطلاقه خلال شهر إبريل الماضي، والتي شملت خدمة الرد الآلي عبر الواتساب على رقم 01553105105.