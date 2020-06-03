بعد تصريحات الصحة.. استشاري مناعة يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات

تساؤلات عدة دارت بشأن تناول الفيتامينات باستمرار، بعد تصريحات الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بأنّ الفيتامينات تحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدرجة كبيرة وتقلل منها، لكن لا تمنعها.

وأكد حسني، خلال حواره مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أنّ ما يحمي بالفعل هي الكمامة والتباعد الاجتماعي والحذر والاهتمام بالنظافة الشخصية بدرجة كبيرة، لكنه تابع أنّه يحب تناول فيتاميني "سي" و"د" والزنك، والحذر من سوء استخدام المضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة، إنّ تناول الفيتاميات بكميات كبيرة دون استشارة طبيب تؤدي إلى مضاعفات، حال تعدت الكمية ما يتطلبه جسم الإنسان، كما تؤدي إلى مضاعفات على الكبد في معظم الأحوال، موضحة أنّ تناول فيتامين "د" على سبيل المثال دون تحليل نسبته في الدم يؤدي إلى تكوين حصوات على الكلى.

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة، لـ"الوطن"، إلى أنّ هناك أدوية أقل ضررًا لكن لا تأخذ إلا عند اللزوم، مثل أبيمول وباراسيتامول حال ارتفاع درجة الحرارة، لكن يجب التوقف عن استخدامها فور ظهور أي أعراض أخرى، أو استمرار ارتفاع الحرارة بعد تناوله.

وأضافت استشاري البكتيريا والمناعة، أنّ مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية من الأدوية الخطرة، التي لا يجب تناولها دون استشارة طبيب، ومراجعة التاريخ المرضي.

وأكدت عبدالوهاب أهمية الاهتمام بالأطعمة الصحية لتعزيز المناعة، مشيرة إلى أنّ شراء الأدوية دون الحاجة إليها أدى إلى نقص واضح في عديد من العلاجات لمرضى أمراض أخرى بحاجة للعلاج، إضافة إلى الضرر الناجم عن تناول أدوية دون حاجة إليها.