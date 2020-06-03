التمريض: لدينا 10 حالات وفاة بفيروس كورونا.. "نحن خط الدفاع الأول"

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وجود 10 وفيات بأطقم التمريض حتى الآن، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، بخلاف إصابة عدد منهم جراء الفيروس.

وأضافت "محمود"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة كورونا قد ألقت بظلالها على أهمية الأطقم الطبية في مصر كونهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين وقيامهم بتقديم ما يقرب من 70% من الخدمات التي يتم تقديمها بالمستشفيات، موضحة أن إجمالي الطاقم الطبي العامل في مصر بلغ 300 ألف ممرض وممرضة، منهم 220 ألف بالمستشفيات الحكومية وحدها.

وأكدت على أن هناك دور كبير تقوم به الأطقم الطبية خلال الفترة الحالية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا ولمساعدة المصابين على الشفاء عبر متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري ومستمر لحين تماثلهم للشفاء.