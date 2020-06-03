توريد 293 ألف طن قمح بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، فى أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالى الكمية الموردة حتى اليوم، 293452 طنًا و931 كيلو جرامًا.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح في المنيا هذا العام 249 ألف فدانًا، والمحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التى يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.