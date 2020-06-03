محافظ المنيا: نبحث عن متبرع قدم 500 كمامة غير مطابقة لمستشفى الحميات

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن رئيس الحكومة وجه المحافظين بالمرور على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، للمرضى والأطقم الطبية.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه خلال مروره، اليوم الثلاثاء، على مستشفيات الحميات وجد 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وتبين أن هذه الكمامات قام أحد الأهالي بالتبرع بها للمستشفى.

وأضاف القاضي، أن هذه الكمامات تؤثر بالسلب على صحة الأطقم الطبية، مشيراً إلى أن الدولة توفر الكمامات للأطقم الطبية وأنهم سيبحثون عن المتبرع وسيتخذون ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محافظ المنيا، أنه أحال مسئول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق للوقوف على تفاصيل هذه الكمامات ومن تبرع بها وكيف دخلت المخازن.

وشدد محافظ المنيا، أنه يتابع باستمرار وبشكل ميدانى تطبيق الإجراءات الأحترازية والطبية التى أعلنت عنها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا،: "ممنوع منعاً باتاً أن يركب مواطن وسيلة نقل دون إرتداءه الكمامة.. مش هنسمح لأى حد لا يرتدى كمامة بأن يتردد على أى مؤسسة حكومية أو يستقل وسيلة نقل وسنتخذ ضده الإجراءات اللازمة".