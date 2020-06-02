تطهير وتعقيم قريتي أتليدم وأبيوها لمواجهة كورونا في المنيا

نفذت الوحدة لمركز أبوقرقاص في المنيا، خطة لتطهير وتعقيم بقريتي أتليدم وأبيوها وعدد من المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية ببعض القرى.

أكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية تمت أعمال التطهير تحت إشراف الدكتور الحسينى الدبيكى رئيس الوحدة القروية بأتليدم.

وأصدر رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الإحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

وشدد علي استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.