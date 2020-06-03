ضبط "فيشة وبلية والخواجة" في حملة أمنية بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على 3 تشكيلات عصابية في حملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية في شبرا الخيمة وبنها والخانكة.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يفيد استهداف عدد من البؤر الإجرامية وضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من الهيروين وهم "فيشة وبلية وبوجي وأحمد أحداث والخواجة".

وفى الخانكة تمكن المقدم أحمد كمال رئيس مباحث المركز، من ضبط كلا من "س م س" 33 سنة، و"ن ا م" 31 سنة، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من الهيروين المخدر تزن نحو 100 جرام و3250 جنيه.