طلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن تزاحم المواطنين أمام الشهر العقاري

تقدمت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دون وجود إجراءات احترازية ووقائية ما سينذر بكارثة.

وأوضحت ثابت، في بيان لها، أن غلق مكاتب الشهر العقاري في فترة إجازة عيد الفطر، إلى ما يقرب من 7 أيام متواصلة، وتراكم طلبات المواطنين وتأجيلها لحين عودة العمل بالمكاتب، تسببت في تكدس وتزاحم كبير للمواطنين أمام المكاتب، في تجاهل تام لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة؛ لمنع انتقال العدوى.

وأشارت إلى أن تجمع المواطنين بما لا يقل عن 100 شخص أمام المكاتب سينذر بكارثة حقيقية وسيتم نقل العدوى بين المواطنين، فالإجراءات التي تتخذها مكاتب الشهر العقاري داخل مقراتها لن تجدي، لا سيما أن الإصابات ستزداد في الخارج نتيجة وقوف المواطنين بلا تنظيم أو تنفيذ تعليمات التباعد وترك مسافات آمنة بين كل مواطن والآخر.

وأكدت أن غلق مكاتب الشهر العقاري المتواجدة في النوادي وغيرها تسبب في تزاحم وتكدس أكثر بمكاتب الشهر العقاري التي فتحت، الأمر الذي سيؤدي لزيادة مهولة في أعداد الإصابات في الوقت الذي تحاول الدولة بكامل طاقتها السيطرة على انتشار الفيروس، والحد من فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

وطالبت بوجود آلية جديدة للعمل داخل مكاتب الشهر العقاري؛ لمنع تكدس المواطنين، وإتاحة تقديم بعض الخدمات بشكل إلكتروني مؤقتا لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى تحديد موعد لكل مواطن الكترونيا منعا التزاحم والتكدس، فضلا عن وضع عامل من الشهر العقاري خارج المكاتب لتنظيم وقوف واصطفاف المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد بين كل مواطن؛ لمنع انتقال العدوى.