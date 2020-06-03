إنشاء سوق حضري في جهينة بـ4 ملايين جنيه

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، خلال جولته بمركز ومدينة جهينة بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، ورافقه ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة.

وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء سور و4 أبراج حراسة وغرفة أمن بإدارة مرور جهينة بتكلفة 6 ملايين و677 ألف و473 جنيهًا، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 35%.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء سوق حضري بمدينة جهينة بتكلفة 4 ملايين و488 ألف و 420 جنيهًا، ووصلت نسبة التنفيذ به 50%.

ووجه "القاضي" بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقًا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات.