إنشاء سوق حضري في جهينة بـ4 ملايين جنيه
كتب:
خالد الغويط
03:53 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، خلال جولته بمركز ومدينة جهينة بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، ورافقه ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة.
وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء سور و4 أبراج حراسة وغرفة أمن بإدارة مرور جهينة بتكلفة 6 ملايين و677 ألف و473 جنيهًا، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 35%.
كما تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء سوق حضري بمدينة جهينة بتكلفة 4 ملايين و488 ألف و 420 جنيهًا، ووصلت نسبة التنفيذ به 50%.
ووجه "القاضي" بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقًا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات.