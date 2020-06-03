إنفوجراف.. المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج مصابي كورونا بالجمهورية

في مواصلتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتقديم أوجه رعاية صحية والطبية لازمة للمصابين، نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء إنفوجراف بتخصيص المستشفيات في مختلف المحافظات لتجهيزها بالإمكانيات لاستقبال الحالات المصابة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع المخالطين لتلك الحالات.

ونشر المركز الإعلامي للمجلس إنفوجرافا سلّط من خلاله الضوء على المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وجاء في الإنفوجراف، أن هناك 340 مستشفى عاما ومركزيا تابعة لوزارة الصحة، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعيا على مستوى الجمهورية تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا.

وأبرز الإنفوجراف أن المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الصحة تضم: 35152 سريرا بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3539 سرير رعاية مركزة، هذا بجانب 643 جهاز "X RAY"، وكذلك 125 جهاز "CT"، بالإضافة إلى 2218 جهازا للتنفس الصناعي.

ورصد الإنفوجراف، أنه جارٍ تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريرا، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي.

وبشأن الجرعات العلاجية لمخالطي ومصابي فيروس كورونا، رصد الإنفوجراف، أنه تم تسيير 65 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات، بالإضافة إلى عيادة تنظيم أسرة بمديرية القاهرة، فضلا عن توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس، وكذلك توفير 2 مليون جرعة للحالات المصابة، وتخضع للعزل المنزلي، هذا بجانب توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة بالمستشفيات، علما بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملا، وجارٍ إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملا.

وأوضح الإنفوجراف أن التوزيع الجغرافي للمستشفيات التي تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، جاء توزيعها على النحو التالي: تخصيص 35 مستشفى بمحافظة القاهرة، و28 مستشفى بمحافظة الدقهلية، و26 مستشفى بمحافظة الشرقية، و17 مستشفى بمحافظة الجيزة، هذا بجانب تخصيص 17 مستشفى بمحافظة البحيرة، و18 مستشفى بمحافظة سوهاج، و16 مستشفى بمحافظة المنوفية، و16 مستشفى بمحافظة الغربية، و15 مستشفى بمحافظة دمياط، و15 مستشفى بمحافظة أسيوط.

كما تم تخصيص 15 مستشفى بمحافظة المنيا، و14 مستشفى بمحافظة أسوان، و14 مستشفى بمحافظة كفر الشيخ، و13 مستشفى بمحافظة الإسكندرية، و13 مستشفى بمحافظة القليوبية، و9 مستشفيات بمحافظة الفيوم، و8 مستشفيات بمحافظة بني سويف، و7 مستشفيات بمحافظة البحر الأحمر.

وشملت التوزيعات وفقا للإنفوجراف أيضا تخصيص 8 مستشفيات بمحافظة قنا، و7 مستشفيات بمحافظة مطروح، و6 مستشفيات بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تخصيص 5 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء، و5 مستشفيات بمحافظة الأقصر، و5 مستشفيات بمحافظة الوادي الجديد، و5 مستشفيات بمحافظة بورسعيد، و4 مستشفيات بمحافظة السويس، وكذلك 3 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، علما بأن هذه المستشفيات تأتي إلى جانب 20 مستشفى تم إعلانها لعزل الحالات المصابة.

هذا وقد أكد الإنفوجراف على أنه تم إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.