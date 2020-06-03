خليك في البيت.. جولة افتراضية جديدة للآثار بكنيسة أبي سرجة

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المعروفة باسم كنيسة أبي سرجة، بتقنية 360 درجة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، ضمن خطة التعامل مع الظروف الراهنة أثناء التواجد في المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الرابط الخاص بمشاهدة الجولة، ومعلومات عن الأثر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلومات حول الجولة الافتراضية لوزارة الآثار

ـ لتلك الكنيسة مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر.

ـ يرجع اسم الكنيسة لكل من القديسين سرجيوس وباخوس اللذان استشهدا بمنطقة الرصافة بسوريا حسب المعتقد المسيحي.

ـ ومثل بقية الكنائس المبكرة، صممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي حيث تتكون من مساحة عرضية وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة).

ـ وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة والتي تعكس الروح العمارة القبطية في مصر، فنرى الإنبل ومغطس التعميد والحجاب الخشبي المطعم بالعاج بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.

ـ تم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي.

روابط مشاهدة جولات وزارة السياحة والآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ـ للمشاهدة من خلال تطبيق نشر الصور والفيديوهات إنستجرام من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال فيس بوك من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال تويتر من هنا.

تتم هذه الجولة الافتراضية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والشرق الافتراضي.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، إذ تقدم وزارة السياحة والآثار عددا من الجولات الافتراضية عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.