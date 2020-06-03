تأجيل محاكمة صاحب شركة عرض رشوة على مسؤول بـ"الآثار" لـ3 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة، عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشؤون الآثار الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية للشركة، لجلسة 3 أكتوبر لحضور المتهم الأول وضبط المتهم الثانس.

وكشفت التحقيقات عن أنّ المتهمين "م .ي"، مالك شركة مقاولات، و"أ. م"، مهندس بالشركة، عرضا رشوة على موظف عام قدرها 150 ألف جنيه، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما على النحو المبين في التحقيقات.

وخلال التحقيقات، قال "م. ع"، إنّه وفقا لاختصاصه الوظيفي بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الأثرية، بإحالتها لرئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها.