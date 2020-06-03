تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ليلة زفافهما إلى سبتمبر

أجلت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظر محاكمة المتهم بقتل عروسته في ليلة زفافهما إلى الدور الأول من سبتمبر المقبل.

وقال أحمد الشيهي محامي المجني عليها، قرار التأجيل صدر لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، نظرا لأن قضايا القتل تتطلب حضور الشهود.

تعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام يفيد استقبال منار عادل الأقرع، 19 عامًا، جثة هامدة، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها، أكد أنه حال ذهابه إلى شقيقته يوم "الصباحية" للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها وبيد زوجها سكين.

وكان مستشفى العباسية الأمراض النفسية، أثبت سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم بقتل زوجته في ليلة الزفاف، بعد قرار محكمة جنايات شبين الكوم إيداعه بالمستشفى لمدة شهرين.