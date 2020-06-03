رئيس بركة السبع: أطلقنا مبادرة لتوفير وجبات للمواطنين في ظل كورونا

قال الدكتور محمد هنداوي، رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إن المبادرة التي أنطلقت في محافظته لتوزيع الأغذية ببركة السبع جاءت كإحدى المبادرت لمواجهة الظروف الراهنة نظرا لوجود فيروس كورونا في المجتمع المصري، ولتخفيف حدة الأعباء الاقتصادية على بعض المواطنين.

وأضاف "هنداوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن المبادرة يتم العمل عليها بشكل يومي لتوفير السلع الأغذية للمواطنين بشكل يومي، موضحا أن المبادرة يستفيد منها 50 مواطنا في مرحلتها الأولى، والتي أنطلقت منذ يومين فقط.

وأكد أن الوجبات التي يتم توزيعها تشمل الفاكهة والخضراوات، والوجبات الساخنة من محال الدليفري، ومحال الأسماء بخلاف وجود طبق حلويات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستأتي بالتعاون مع نقابة الصيادلة لتوفير العلاج للمواطنين، وإيصال الكورس العلاجي التابع لوزارة الصحة لمنازل المصابين.