القوى العاملة تعلن تأجيل الرحلة الرابعة لإعادة العالقين من بيروت للغد

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان؛ أشارت فيه الملحق العمالي شيرين سيد عبدالجواد، إلى أنه تقرر تأجيل الرحلة الرابعة التي كانت من المفترض القيام بها اليوم، الأربعاء، ضمن 4 رحلات قادمة من بيروت إلى القاهرة للمواطنين العائدين من لبنان.

وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة الراحلة الساعة العاشرة والنصف مساء، على أن يكون ميعاد الإقلاع الساعة السابعة والنصف من صباح غد الخميس.

ومن المنتظر وصول 3 رحلات للقاهرة قادمة من بيروت على خطوط "إير كايرو" وأرقام الرحلات هي: "202، 204، 206"، ساعات القيام على التوالي من بيروت الساعة السابعة والنصف صباحا؛ والثانية عشرة والنصف ظهرا؛ والخامسة والنصف مساء.