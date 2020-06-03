أوقاف مطروح تناقش إجراءات فتح المساجد في اجتماع طارئ

عقد الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، اجتماعًا طارئًا بأعضاء المتابعة بالمديرية، للاطمئنان على سير العمل على مستوى مدن المحافظة، بحضور الشيخين محمود الفاروق مدير الدعوة، ومحمد محمود مصطفى مدير المتابعة.

وناقش الاجتماع الخطط الخاصة بشأن فتح المساجد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد "عبد البصير" خلال الاجتماع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية خلال تنفيذ الاستعدادات لفتح المساجد، كالحرص على المسافات المتباعدة بين المصلين، وارتداء الكمامات وأخذ كل مصلى لسجادته الخاصة، كما شدد على الرقابة والتفتيش وتكثيف المرور على المساجد لمتابعة سير العمل بها وتنفيذ جميع التعليمات الوزارية فى هذا الشأن.

وأكد ضرورة التنسيق مع جميع الإدارات الفرعية، ورفع تقرير يومي لغرفة العلميات بالمديرية.