البابا يطالب أسقفية الخدمات بتنسيق الجهود مع الدولة لمكافحة كورونا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجه أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، بسرعة التحرك لمساندة المجتمع وبالأخص القرى الفقيرة والمجتمعات العشوائية لعبور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد البابا على أهمية التنسيق مع جهود الدولة والخطط الوطنية في الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا، عبر عمل الأسقفية على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية، هي: "المساهمة في توفير كمامات وأدوات تطهير وملابس واقية للأطباء، توفير المساعدات الفورية من مواد غذائية ومستلزمات نظافة ومطهرات لأكثر الأشخاص احتياجًا، نشر المعارف والوعي الصحي على وجه السرعة بشأن التدابير الرئيسية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا، وكذلك مواجهة الشائعات والمفاهيم الخاطئة والوصم المرتبط بفيروس كورونا، لا سيمّا بين الأطفال والنساء والمعوقين والشباب والفئات الضعيفة والمهمشة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة، خاصة أولئك الذين فقدوا ذويهم وأحبائهم".

وكان البابا سبق ووجه، مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، وتوجيه الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية، ومشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.