انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق معدات سينمائية في الهرم

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة حريق عقار داخله معدات تصوير سينمائي بمنطقة الهرم، حيث أتت النيران على محتويات العقار المكون من 4 طوابق، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما ذكرت التحريات والتحقيقات أنّ الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأفادت تحريات المباحث التي قادها اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، بأنّ بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بشارع المجزر الآلي بالهرم.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بـ12 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران التي امتدت للعقار بالكامل والتهمت محتوياته دون إصابات أو خسائر بشرية.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ العقار مكون من 4 طوابق الأول مسجد وباقي الطوابق مخصصة كمخازن لمعدات تصوير سينمائي وملابس سينمائية يقوم مالكها بتأجيرها لاستوديوهات التصوير، وتبين أنّ تلك المعدات والملابس ساعدت على اشتعال النيران وامتدادها بشكل سريع.