الكنيسة تقدم الدعم النفسي للحد من العنف الأسري أثناء الحجر المنزلي

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنها تعمل على المساعدة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر نشر المعارف والوعي الصحي على وجه السرعة بشأن التدابير الرئيسية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا، وكذلك مواجهة الشائعات والمفاهيم الخاطئة والوصم المرتبط بفيروس كورونا لا سيمّا بين الأطفال والنساء والمعاقين والشباب والفئات الضعيفة والمهمشة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة، خاصة أولئك الذين فقدوا ذويهم وأحبائهم".

وأشارت الكنيسة إلى أنه تم تصميم وإنتاج مطوية مصورة تعزز أهم الرسائل الصحية حول الوقاية من العدوى بالفيروس، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا توزيع ما يقرب من عشرة آلاف مطوية و6500 ورقة إرشادية حول المعايير الصحيحة لاستخدام الكمامات والتخلص الآمن منها، واستخدام المطهرات في تعقيم المنازل، موضحة أنه تم طباعة المطوية بطريقة برايل حتى تتمكن من الوصول إلى الفئات ذوي الإعاقة.

كما تقوم الكنيسة بالتعاون مع أخصائيين في الإرشاد والدعم النفسي، بإعداد وتوزيع مطويات تقدم رسائل للدعم نفسي، وذلك للتغلب على المخاوف الناتجة عن انتشار الفيروس، والحد من مشكلات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، التي أفرزها الحجر المنزلي.