شائعات كثيرة.. رجاء الجداوي في مرمى الأخبار المزيفة منذ إصابته بكورونا

مسيرة فنية كبيرة، بدأتها الفنانة القديرة رجاء الجداوي قبل ما يقرب من نصف قرن من الآن، قدمت فيها العديد من الأعمال الفنية المتميزة، والتي تركت بصمة هامة سواء في السينما أو التلفزيون والمسرح، طوال تلك المسيرة لم تتعرض لهذا الكم من الشائعات التي تعرضت على مدار الـ10 أيام الأخيرة منذ ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

شائعات عديدة خرجت على الفنانة رجاء الجداوي بكثرة خلال الفترة الماضية، منذ ثبوت إصابتها بفيروس كورونا في 24 مايو الماضي، والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، وآخر تلك الشائعات تداول أنباء عن وفاتها، إلا أن ابنتها أكدت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها بخير وتتلقى العلاج اللازم.

وبدأت تلك الشائعات بعد ساعات قليلة من إصابتها، بعد مقارنتها بطبيب مستشفى المنيرة الذي توفى نتيجة كورونا، حيث روج البعض أنها تحظى برعاية متميزة "VIP"، داخل مستشفى العزل، وهو ما نفاه الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية، حيث أكد أن جميع الغرف التي يتلقى فيها مرضى فيروس كورونا المستجد العلاج ممتازة وتدخل فى نطاق غرف الـ"Vip"، ومجهزة بأحدث التجهيزات، وأن الفنانة رجاء الجداوي تعالج في إحدى هذه الغرف دون تمييز بينها وبين أي مريض آخر.

كذلك أشيع عن دخولها للعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية، لكنها نفت تلك الشائعات موضحة أنها في غرفتها تتلقى البروتكول العلاجي في المستشفى وتحظى بالعناية اللازمة من الطاقم الطبي بالمستشفى دون تمييز عن غيرها.

وبعد يومين من إصابتها خرجت شائعا على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بـ"كوفيد 19"، لكن نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صحة تلك الأخبار، مؤكدا على أنها بخير وتخضع للعلاج اليومي.

شائعات على مدار العامين الماضيين عن رجاء الجداوي

وعلى مدار العامين الماضيين تعرضت رجاء الجداوي للعديد من الشائعات، ففي مطلع العام الجاري خرجت شائعة إصابتها بمرض خطير، وعن تدهور حالتها الصحية، إلا أنها نفت تلك الشائعة ووجهت رسالة إلى متابعيها قائلة: "الحياة حلوة قوي بحب الناس والكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا في الناس كلها فخلوا كلماتكم حلوة".

في العام الماضي، انتشرت شائعة حول إصابة رجاء الجداوي بجلطة في المخ، ليخرج بعد ذلك السيناريست تامر حبيب، نافيًا هذا الأمر، من خلال ما كتبته عبر حسابه على فيس بوك: "ذُكرت أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أصيبت- بعد ألف شر- بجلطة تركت أثرًا ضخمًا مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللي هي الحمد لله زي الفل"، هكذا أكد "حبيب" وقتها أنها بخير.

ووقتها أيضًا أكدت رجاء الجداوي عن حالتها الصحية الجيدة من خلال تصريحها لـ"الوطن"، كاشفة أن السبب في دخولها المستشفى هو ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.