مستشفى أبو خليفة: حالة رجاء الجداوي غير مستقرة ولم تفقد النطق

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة المخصص للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي ما زالت غير مستقرة ولكنها لم تفقد النطق، لافتا إلى أن الفنانة تعاني عدم استقرار في درجة الحرارة.

وأضاف المصدر أن الجداوي تخضع لمتابعة دقيقة من الطاقم الطبي بالعناية المركزة، متابعا: "ننتظر 48 ساعة لتحديد الحالة بشكل نهائي، وعند استقرار حالتها الصحية سوف يجري نقلها إلى غرفة العناية العادية بالمستشفى".

ودخلت الفنانة رجاء الجداوي مستشفى العزل بالإسماعيلية، فجر يوم عيد الفطر المبارك، نتيجة ارتفاع درجة حرارتها إلى 39.5 درجة مئوية، وأجرت أول نتيجة تحليل لها يوم الأربعاء 27 مايو، وثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وتدهورت فجر أمس الثلاثاء، حالة الفنانة رجاء الجداوي حيث جرى نُقها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وطالبت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي بالدعاء لوالدتها، نافية شائعات فاتها التي أطلقتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم استقرار حالة والدتها.