"جوجل" تدعم بنك الطعام المصري في مبادرة "العمالة اليومية مسؤولية"

أعلنت جوجل Google.org الذراع المانح الخيري لشركة Google عن مشاركتها لبنك الطعام المصري من خلال مبادرة دعم العمالة اليومية المصرية المتضررة جراء جائحة كورونا، من خلال تقديم 21 ألف كرتونة من الإمدادات الغذائية، بعدما تسببت الأزمة الحالية في تضرر العديد من الأسر المصرية، بمختلف محافظات مصر، حيث يتعاون بنك الطعام المصري مع 5 آلاف جمعية أهلية في محافظات مصر المختلفة، مما يتيح له الوصول لعدد أكبر من الأسر المتضررة، ويوفر قاعدة بيانات كبيرة وشاملة.

و أطلق البنك، مؤخرًا موقعا الكترونيا يتيح التسجيل للأفراد والجمعيات في قواعد بيانات البنك، ومن جانبه أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن سعادته لمساهمة شركة جوجل في مبادرة دعم العمالة اليومية المتضررة من أزمة فيروس كورونا التي خلفت وراءها ملايين الأسر المتضررة.

وأضاف أن مساهمة جوجل هامة ومؤثرة خاصة في هذا التوقيت الذي نتوسع فيه في تقديم خدماتنا لأكبر عدد ممكن من الأسر، فنحن نعمل باستمرار على تطوير قاعدة بيانات البنك والتوسع فيها لنصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص لمساعدتهم، لذا فكل إسهام جديد هو بمثابة فرصه وبارقة أمل لمزيد من الأسر في المعركة ضد هذا الفيروس والضرر الجانبي الذي تسبب فيه، ونأمل أن تكون جوجل قدوة لباقي الشركات والعائلات الأوفر حظًا للمساعدة في استدامة تلك المبادرة والتوسع بها والمضي بها قدمًا حتى عبور الأزمة.