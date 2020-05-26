بنك الطعام.. 12 مليون مستفيد بأغذية جافة ووجبات ساخنة

تنوعت المساعدات الغذائية التي قدمتها مؤسسة بنك الطعام المصري، بين الطرود الغذائية الجافة والوجبات الساخنة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 12 مليونا و100 ألف.

المساعدات الغذائية

- عدد الأفراد الذين تلقوا الطرود الغذائية الجافة: 6 ملايين و500 ألف فرد.

- عدد الوجبات الساخنة المقدمة بلغت 5 ملايين و600 ألف وجبة.

- المحافظات المستهدفة كل قرى مصر.

التبرعات

-تضاعفت بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة.

-52 مؤسسة وشركة في مصر قدمت تبرعات لبنك الطعام، أشهرها اتصالات مصر وبنك مصر وبنك القاهرة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركة جوجل.