برلماني يطالب بسرعة تصنيع الكمامات القماش: تغسل ويعاد ارتداؤها

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بأن يكونوا مقاتلين في المواجهة الشاملة من الدولة المصرية لفيروس كورونا خاصة في تلك الأيام الصعبة التي بدأ ينتشر فيها هذا الفيروس اللعين.

وقال زين الدين، في بيان له أصدره اليوم، إن جميع المحافظين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لهم بضرورة التعامل بحسم مع ما قد يواجهونه من عدم التزام أي من الأطقم الطبية بالتواجد في المستشفيات والاطمئنان بشكل يومي على توافر المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات التابعة لكل محافظة، وأن يطلب تقريرًا يوميًا بحجم الإمدادات المتوافرة بها، بحيث يكفي هذا الحجم الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وألا يكتفي أي محافظ بالتأكد من توافرها في المخازن فقط، بل يجب التأكد من وصولها إلى الأطقم الطبية.

وأضاف أن جميع المحافظين ليس لديهم أي سبب للتقصير في مواجهة فيروس كورونا بعد أن أصبحت الكرة في ملعبهم، مضيفا أن المحافظين عليهم واجب وطني وقومي لتنفيذ جميع تكليفات القيادة السياسية والحكومة من خلال قيامهم بالمتابعة المستمرة والجادة لانضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي وأن يتم تصنيع الكمامات القماش بأسرع وقت، بحيث تكون في متناول المواطنين والتي يتم غسلها وإعادة ارتدائها لمدة نحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات يتحمله المواطن في سبيل قدرته على الحركة والتعايش، مؤكدا أن كل تلك الأمور مسؤوليتها تقع على كل محافظ في محافظته.