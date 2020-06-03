وزيرة البيئة تطالب بعقوبات رادعة لمنع إعادة استخدام الكمامات

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، باتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة استخدام الكمامات والجوانتيات والاتجار بها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوصت الوزيرة أيضا بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا عن أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات، إلى جانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات.

وطالبت الوزيرة بالالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع.