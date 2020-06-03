طبيب أمراض معدية: بروتوكولات علاج كورونا تتبدل كل 5 أيام على مستوى العالم

قال الدكتور حسن حمدى، أستاذ أمراض الكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا له أعراض خطيرة على جسد الإنسان بشكل عام، فهو يؤثر على الجهاز الهضمي والكبد بخلاف تأثيره على الجهاز التنفسي، وهو ما يستدعي تشخيصا مبكرا للمصابين.

وأضاف "حمدي" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أن النظام الجديد الذي أقرته منظمة الصحة العالمية والذي يقضي بوضع روشتة طبية منزلية وحجر منزلي للمرضى لا يناسب حالات جميع المصابين، موضحا أن البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا تتبدل كل 5 أيام وغير ثابتة على مستوى العالم، فما يتم تطبيقه في بعض الدول لا يطبق في أخرى.

وأكد أنه وحتى الآن لم يتم اعتماد عقار واحد للقضاء على الفيروس وهذا يستدعي عدم تعميم علاج واحد دون اللجوء للمختصين عبر الاعتماد على الوصفات المجتمعيه، مشيرا إلى أن هناك تفاعلات دوائية سلبية بين أدوية مصابي فيروس كورونا قد تؤثر على مرضى الضغط والسكر والقلب، ويجب متابعة الأدوية التي يتناولها أصحاب الأمراض المزمنة من مصابي كورونا.

وتابع: "يجب عدم اهتمام المواطن بعقاقير القضاء على فيروس كورونا، ولكن يجب عليه الاهتمام معرفة الحقائق المتعلقة بالمرض والتي تؤدي بدورها إلى زيادة أعداد المصابين به في كل دول العالم، كونه مرض معدي ينتشر بين دول العالم، كما يجب تغيير مصطلح التباعد الاجتماعي ليحل محله التقارب الاجتماعي بمسافات أمنة".