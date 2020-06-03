مبادرة لتلوين شوارع حلوان.. استغلينا فترة حظر التجوال

قال المهندس أحمد شعبان، صاحب مبادرة التلوين بشوارع حلوان، إن مبادرته يتم تقديمها من خلال اتحاد بنوك مصر وبمعاونة أطفال منطقة "عرب راشد" كنشاط آمن يمارسه الأطفال خلال فترة انتشار فيروس كورونا ومكوث الكثيرين في منازلهم.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "Ten"، أن المبادرة كانت تعمل خلال فترات الحظر المطبقة من قبل الدولة لتجنب الاختلاط بالمواطنين والازدحام، موضحا أن المبادرة دائما ما تراعي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، بخلاف تطهير العاملين ضمن المبادرة لمكان العمل قبل البدء وبعد الانتهاء.

وأكد أن المبادرة بدأت في البداية بدعم مالي ذاتي من قبل أهالي المنطقة لشراء الألوان والمعدات، حتى تطورت وساعدها اتحاد بنوك مصر، مشيرا إلى أن المبادرة قد أضفت بهجة وسعادة على أهالي المنطقة والمناطق المجاورة في ظل تفشي فيروس كورونا.