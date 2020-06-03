إصابة مديري الأمن والشؤون المالية في شركة "غزل المحلة" بكورونا

أصيب مديرا إدارتي الأمن الإداري والشؤون المالية بشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصادر طبية بمديرية الصحة بالغربية، بدء إجراء العزل الصحي المنزلي لمدير الأمن الإداري بالشركة العميد "حسام .ط" لمدة أسبوعين على الأكثر، وتوفير الأدوية الطبية اللازمة له، لافتة إلى تنفيذ إجراءات العزل الصحي للمدير المالي والإداري بالشركة ويدعى "فؤاد.ع" داخل أقسام العزل الصحي بمستشفى الصدر.

في المقابل أمر المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، برفع درجة التأهب والاستعداد القصوى على مستوى الأقسام والعنابر الإنتاجية، وإلزام الموظفين والعمال بارتداء الماسكات الطبية الوقائية واستخدام المطهرات.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة على الالتزام بساعات العمل داخل الورديات الصباحية الثلاثة، فضلا عن تقسيم ساعات العمل بين العمال حسب لوائح مجلس الوزراء وقواعد الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج.