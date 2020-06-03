مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتعقيم اللجان

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تطهير وتعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الإدارات التعليمية، وإمداد المديرية بأدوات التطهير من الفيروسات الضارة، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ضمن المشاركة المجتمعية.

وناقش الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين تعليم مطروح وحزب مستقبل وطن، فى ضوء المستجدات التى تشهدها الساحة المصرية والخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد، وذلك وفق البروتوكول الذي وُقع منذ شهرين برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "النيلي" إن مواصلة تفعيل البروتوكول لا يعد دعمًا من المؤسسة التعليمية لأي توجهات حزبية ولا يمثل أي دعاية لأي حزب، بل يعد ترجمة حقيقية لتفعيل المشاركة المجتمعية، ونافذة ضوء لتشجيع باقي المؤسسات الاجتماعية والأحزاب على التعاون المثمر مع مديرية تعليم مطروح.