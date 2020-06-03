عبير موسي: مماطلة الغنوشي أثبتت خدمته محور "تركيا - قطر"

اتهمت النائبة التونسية المعارضة لحركة النهضة، عبير موسى، اليوم، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالمماطلة واحداث توترات سياسية داخل القاعة من أجل إفشال جلسة مساءلته والتهرب منها، معتبرة أن هذا يعد دليلا يثبت كل التهم الموجهة إليه بخدمة أجندات خارجية والاصطفاف وراء المحور التركي والقطري على حساب الدولة الوطنية.

ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أوضحت في تصريحات لوسائل الإعلام من أمام قاعة الجلسات، أن "الغنوشي تعمد إضاعة الوقت وإرباك جدول أعمال الجلسة للتملص من المساءلة وتعطيل التصويت على مشروع لائحة سحب الثقة منه"، مشيرة إلى أن عريضة سحب الثقة من الغنوشي أصبحت اليوم بين أيدي النواب، مؤكدة أن العديد منهم تعهدوا بالتوقيع عليها، علاوة على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان يمثل خطرًا على الأمن القومي لتونس.

وفي وقت سابق، شهدت جلسة مساءلة الغنوشي بشأن تحركاته الخارجية ومواقفه من الأمة الليبية، سجالات ومناوشات بين نواب حركة النهضة وآخرين معارضين، بعد وصف رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري النواب الذين استقالوا من حزبه للالتحاق بكتلة حركة النهضة بـ"النعاج" وتحدّثه عن تجاوزات كبيرة تحدث في البرلمان تحت قيادة الغنوشي، ودعوته للثورة ضد البرلمان، ما أدى إلى رفع الجلسة.