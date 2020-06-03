يوميات كورونا في المغرب العربي.."صفر وفيات" في تونس

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 6.419.294 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 378.959 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.941.419 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

واعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة المغربية، في بيان ان العدد الاجمالي للمصابين بلغ 1086 حالة، مشيرة الى ارتفاع الشفاء إلى 965 حالة.

واوضحت الصحة المغربية، انه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات الى 48 وفاة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 398 حالة شفاء جديدة بكورونا المستجد حتى العاشرة من صباح أمس الثلاثاء ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 6291 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد حالات الوفاة استقر عند 205 حالات ، إذ لم يتم تسجيل أي حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الوزارة المغربية، أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد حتى العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7859 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 221 ألفا و 154 حالة.