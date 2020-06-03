أيتن عامر لمروجي شائعات وفاة رجاء الجداوي: ربنا يهديكم

أعربت الفنانة أيتن عامر، عن استيائها من انتشار شائعات حول حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية.

ونشرت "أيتن" صورة للفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي وترجعلنا بألف سلامة يا رب، ادعولها والنبي".

وأضافت أيتن: "كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا وبنبقى هنموت من الخوف أحسن يكون بجد، بلاش تنشروا خبر دون التأكد، هتستفيد إيه يعني لو انت اللي سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زي ده، كدة يعني انت جامد وجبت التايهة، ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللي بتعملوه فينا، لأن بجد ده إحساس بشع، كلنا أعصابنا بايظة وتعبانين وقلقانين على حبايبنا وأهلنا وولادنا، متجيش انت تزودها بخبر ملوش لازمة".

وانتشرت في الساعات الأخيرة شائعات حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وطمأنت الإعلامية بوسي شلبي جمهور ومحبي الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الصحية، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

ونشرت شلبي تغريدة قالت فيها: "رجاء الجداوي بخير.. أرجوكم إحنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء أي خبر هيكون من بنتها أو الدكتور أشرف زكي.. أرجوكم مش وقت شائعات دلوقتي رجاء الجداوي ربنا معاكي يا غالية وترجعيلنا بالسلامة يا رب".