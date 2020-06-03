الربو والسدة الرئوية.. أمراض تمنعك من ارتداء الكمامة لفترات طويلة

بدأت الحكومة المصرية، منذ انتهاء إجازة عيد الفطر، إجراءات عودة الحياة تدريجيًا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ ألزمت الحكومة، المواطنين، بارتداء الكمامة إجباريًا في المنشآت الحكومية والبنوك، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

وفي ظل الإلزام الإجباري، يمكن للكمامات أن تزيد من صعوبة سحب الهواء إلى الرئتين، وقد تزيد من نوبات الربو لدى بعض المرضى، ويمكن أن تسبب القلق الذي يغير أنماط تنفس بعض الأشخاص.

أمراض تمنع ارتداء الكمامة لفترات طويلة

ويوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، لـ"الوطن"، عددا من الأمراض التي يصعب معها ارتداء الكمامة، ومنها الحساسية، السدة الرئوية، الربو، الاضطراب الرئوي الانسدادي المزمن، التليف الكيسي، التهاب الشعب الهوائية المزمن، انتفاخ الرئة أو سرطان الرئة.

وينصح "الحداد" بأن يستخدم هؤلاء المرضى الكمامات الجراحية فقط، وليس الكمامات القطنية، ويفضل تجنب ارتدائها لفترات طويلة، إذ يمكن للمريض أن يفرك يديه جيدًا بالكحول، ويقوم بإزالة الكمامة مؤقتًا من إحدى أذنيه للتنفس بعض الوقت ثم إعادتها مرة أخرى باستخدام يديه المغسولة جيدًا بالماء والصابون أو بالكحول.

وأضاف رئيس قسم الحساسية، أنّ المشاكل التي يمكن أن يعانيها مريض الحساسية من فيروس كورونا، أخطر من التي يمكن أن تصيبه نتيجة ارتداء الكمامة، لذا شدد على ضرورة التزام مرضى الربو والحساسية والفئات المذكورة سابقًا بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما يمكن للمريض أن يستغن عن الكمامة إذا كان منفردًا في سيارته، والالتزام بها فقط في الأماكن المزدحمة.