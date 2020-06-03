من فضلك ارتدي الكمامة.. حملة توعوية للوقاية من كورونا

أطلق حزب الحرية برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة "من فضلك ارتدي الكمامة" لتوعية المواطنين بأهميتها في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشاره للحد من انتشار المرض.

وقال المستشار محمد عبدالباري، القيادي بالحزب، إن الحزب يوفر الكمامات لتوزيعها على الأهالي والعاملين على مستوى المحافظات في إطار حملة التوعوية بضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عبدالباري، أن هذه الحملة تأتي في إطار دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وحث المواطنين على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الوباء.

وأكد أن شباب الحزب في جميع المحافظات مستمرون في حملات تطهير وتعقيم المنازل والمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين للحد من انتشار المرض.